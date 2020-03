Coronavirus, sospesa streamer per un commento di cattivo gusto sulla pandemia

Giorni difficili per la streamer di Twitch Kaceytron. Non è la prima volta che si trova al centro di una bufera mediatica dopo quello che accade nelle sue streaming sulla piattaforma di Amazon. Questa volta però, sembra che la streamer abbia fatto il passo più lungo della gamba. Ha infatti ricevuto una mail da parte di Twitch con l’avviso di sospensione dell’account per aver fatto “commenti sensibili” riguardo l’epidemia dovuta al Coronavirus di questi ultimi mesi.

Ovviamente la streamer, colta in flagrante non da subito ha ammesso di aver sbagliato. Kaceytron che conta più di 500.000 follower sulla piattaforma, si trova quindi a dover affrontare un periodo di “pausa forzata” per un comportamento scorretto. La streamer ha poi dichiarato di aver fatto sicuramente uno scherzo di cattivo gusto, e che magari non era il caso di fare del black humor su questa situazione, sopratutto su di una piattaforma come Twitch.

I've been indefinitely suspended because of an insensitive comment I made lastweek. I don't condone hatred towards any person and it was a poor reflection of my character. I'm just trying to take this all in right now. I ask that my audience please remain calm and rational. pic.twitter.com/EOu0pn4vF8 — kaceytron (@kaceytron) March 17, 2020

In realtà inizialmente Kaceytron non era d’accordo con la sospensione, poiché il suo commento è stato fatto in una diretta di un’altra streamer molto conosciuta: Rajj Patel. Nella diretta incriminata, Patel ha chiesto a Kaceytron se avesse mai avuto il coraggio di abbracciare un ragazzo con il Coronavirus, ovviamente la ragazza si è lasciata andare con una battuta di cattivo gusto, che pare non essere piaciuta alla piattaforma viola: “Sì, e lasceremmo la quarantena e proveremmo a diffonderlo il più possibile perché il mondo sarebbe un posto migliore senza persone anziane e povere“.

L’intervento ovviamente, letto fuori contesto suona alquanto di cattivo gusto, sopratutto per tutte quelle persone che hanno perso dei familiari durante questo difficile periodo. Non sappiamo come andrà a finire la questione, ma sicuramente Kaceytron avrà tanto da fare durante questa quarantena e andare live su Twitch, non sarà tra queste.