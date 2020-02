Corruption 2029: il nuovo gioco dei creatori di Mutant Year Zero uscirà a breve

Mutant Year Zero: Road to Eden è stata una grande e inaspettata sorpresa. Oltre a proporre un gioco base molto solido, il team di sviluppo The Bearded Ladies ha rilasciato nel tempo anche alcuni DLC che ne hanno saputo dare ulteriore compattezza generale. Ora lo studio di sviluppo svedese ha annunciato dal nulla un nuovo progetto chiamato Corruption 2029, che verrà rilasciato a brevissimo.

Corruption 2029 si svolge in un futuro prossimo in cui l’America è stata invasa da creature aliene. Il giocatore dovrà affrontare questa minaccia disumana insieme a un gruppo di soldati potenziati. Il gioco ricorda Mutant Year Zero, focalizzandosi sulla furtività per ottenere una consapevolezza delle mappe e gli ambienti circostanti prima di ingaggiate un combattimento. Coloro che hanno giocato e amato il precedente titolo di The Bearded Ladies saranno sicuramente molto curiosi di dare unìocchiata al trailer pubblicato nelle scorse ore.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul nuovo gioco di The Bearded Ladies, come per esempio è ancora sconosciuto il tipo di sistema di progressione dei personaggi all’interno della propria squadra e le armi che si potranno equipaggiare nel corso della campagna.

Corruption 2029 uscirà su PC, in esclusiva Epic Games Store, il prossimo 17 febbraio. Mancano quindi pochi giorni, e gli appassionati di questi ragazzi svedesi potranno mettere le mani sul nuovo inaspettato progetto di The Bearded Ladies. Avete visto il trailer d’annuncio di Corruption 2029? Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.