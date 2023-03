La Corsair TC200 è una sedia da gaming dal design sportivo, ma non esasperato, rendendola idonea per una postazione da gioco ma anche come una normalissima seduta da lavoro. Forse è il mix di colori, soprattutto delle versioni in tessuto, a renderla una sedia elegante e non pacchiana, come accade spesso in questo mercato.

La struttura è in acciaio e le sedute sono imbottite – ma morbide il giusto – e ricoperte da tessuto traspirante. Pecca un po’ nel supporto lombare, quindi è necessario che teniate conto di questa caratteristica. Per alcuni è assolutamente necessaria, per altri un supporto lombare troppo accentuato potrebbe addirittura essere un difetto. In ogni caso, è sempre possibile adattare la seduta con l’ausilio di un cuscino.

Costa 389,99 euro (prezzo ufficiale, è possibile trovarla a meno), in qualsiasi combinazione di materiale e colori, ed è disponibile in un’unica misura. A meno che non siate più alti di due metri, allora vi troverete bene su questa sedia; grazie anche alla regolazione in altezza che vi permette di trovare il giusto compromesso. Il peso massimo supportato, da indicazioni di Corsair, è pari a 121 kg.

Oltre al modello in tessuto, disponibile nelle colorazioni nera e un mix di bianco e grigio chiaro, potrete scegliere la finta pelle, sempre nelle stesse tonalità.

Assemblaggio

Come molte altre sedie, anche la Corsair arriverà smontata. Alcuni modelli che abbiamo provato ultimamente sono già semi-assemblati, ad esempio, con la seduta già collegata allo schienale. Altre invece arrivano completamente smontate. TC200 è una via di mezzo, cioè i poggiabraccia sono già collegati alla seduta, mentre dovrete ancorare la seduta allo schienale, avvitare il supporto per il perno centrale di supporto, che a sua volta dovrà essere inserito all’interno del piedistallo in cui dovrete inserire le ruote.

Tutto si fa con una sola chiave, le istruzioni sono semplici e chiare, mentre, se avete già assemblato una sedia in passato, probabilmente non avrete nemmeno bisogno di leggerle. In 10-15 minuti riuscirete ad assemblarla, forse meno se vi farete dare una mano da un amico o un familiare. Il peso del pacco, di una ventina di chilogrammi, non è proibitivo, ma è abbastanza ingombrante e scomodo, fareste meglio a farvi dare una mano se dovrete portarlo su per scale o su lunghe distanze.

Come è fatta

La sedia, dal vivo, appare proprio come si vede sul sito. Noi preferiamo il modello in tessuto nelle colorazioni chiare, ma anche il modello completamente nero è esteticamente bello da vedere. Le cuciture sono ben fatte, non abbiamo trovano niente fuori posto. Anche al tocco è come ce la si aspetta. Non si ha la sensazione di avere per le mani una sedia economica – considerando che non lo è – e nemmeno qualcosa di più costoso. Insomma, TC200 sembra valere quello che costa.

Nella parte posteriore dello schienale, in prossimità della testa, troverete ricamato il logo Corsair, sia davanti sia dietro. Un cuscino riempito in materiale a memory foam è incluso nella confezione e si aggancia nei due fori ricavati nello schienale. La banda elastica fa abbastanza forza da mantenere il cuscino in sede, senza che rischi di “penzolare” quando non appoggerete la testa.

A proposito del supporto lombare di cui parlavamo, questo è si presente all’interno dello schienale ma non è regolabile. Alla prova con diverse persone, alcune l’hanno trovato subito comodo, altre insufficiente, altre avrebbero preferito una seduta più piatta. Insomma, un po’ come accade con tutte le sedie, dipende molto da come siete fatti, dalla vostra altezza e forma del vostro corpo.

Le regolazioni, ad eccezione di quella lombare, ci sono tutte. Le leve permettono di regolare l’altezza, l’inclinazione dello schienale e anche i supporti per la braccia si spostano in tutte le direzioni.

I meccanismi sembrano solidi, rispondono subito ai comandi e i movimenti sono fluidi. Si sente che è una sedia solida, fatta per durare nel tempo. Se vorrete metterla sotto stress, magari inclinando lo schienale di 180 gradi (cosa che è possibile fare) potrete farlo senza paura, sdraiandovi senza paura di ribaltarvi.

Verdetto

Corsair TC200 è una sedia da gaming di buona qualità che può offrirsi come seduta per giocatori o anche come una normale sedia da ufficio. Offre tutte le regolazioni oggi disponibili, con l’unica eccezione del supporto lombare. Se non siete tra le persone che hanno bisogno di un supporto molto accentuato o che si adattano, nel caso, con l’uso di un cuscino addizionale, non avrete problemi. Potrete inclinarla a piacimento, alzarla e renderla fruibile anche se siete molto alti e posizionarla in orizzontale, magari per un pisolino. I supporti per le braccia sono altrettanto regolabili e non si spostano inavvertitamente.

Al prezzo di 389 euro (o meno se trovate qualche offerta), offre il giusto per la sua fascia di appartenenza. Non è sovrapprezzata, considerando la qualità generale, ma ovviamente non si può ritenere economica considerando che esistono sedie da gaming alla metà del prezzo, seppur ovviamente non direttamente comparabili.

Se l’avete adocchiata perché vi piace, non ci sono motivi per cui dissuadervi dall’acquisto. Se invece volete farvi un’idea sulle migliori sedie da gaming oggi disponibili, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto.