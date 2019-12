Coteries of New York, la versione PC è rinviata di una settimana

La versione PC di Vampire The Masquerade Coteries of New York è attesa tra pochi giorni ma per il titolo ambientato nell’universo horror-fantasy del Mondo di Tenebra c’è un leggero ritardo. Lo sviluppatore Draw Distance ha infatti annunciato che la nuova data di uscita è stata fissata una settimana dopo, rinviando dunque quella inizialmente prevista per il 4 dicembre prossimo.

Il team fa sapere che questo tempo in più darà la possibilità di correggere alcuni bug e migliorare alcuni aspetti che riguardano la grafica di Vampire The Masquerade Coteries of New York. “Stiamo facendo del nostro meglio per darvi il prodotto di qualità più alta possibile – si legge in una nota diffusa dal team di sviluppo – e crediamo che la decisione del rinvio possa aiutarci a raggiungere questo obiettivo”.

Vampire The Masquerade Coteries of New York è un’avventura grafica ambientata nella New York del Mondo di Tenebra. Nella lotta tra le fazione conservatrice dei Camarilla e quella dissidente degli Anarchici il giocatore sarà chiamato a prendere scelte che potranno influenzare il finale della storia. Sarà inoltre possibile scegliere un personaggio fra tre possibili clan influenzandone così i comportamenti, i dialoghi e le abilità a disposizione durante il gioco

Il gioco fantasy-horror è stato sviluppato dal team polacco Draw Distance che è anche il publisher. Vampire The Masquerade Coteries of New York è stato inoltre supervisionato dalla società che detiene i diritti della serie per i giochi da tavolo in modo da garantire una piena aderenza dei contenuti del gioco all’universo e alla storia del Mondo di Tenebra. Oltre alla versione per PC, Vampire Coteries of New York sarà disponibile anche per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dai primi mesi dell’anno prossimo.