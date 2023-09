Counter-Strike 2 di Valve è appena sbarcato su Steam tramite un aggiornamento di Counter-Strike Global Offensive e sta già esplodendo a livello di numeri. Lo sparatutto multiplayer ha accumulato una clamorosa cifra di 40 milioni di dollari (e ora saranno certamente ancora di più), grazie esclusivamente all’apertura di casse contenenti oggetti virtuali (ed estetici).

CS2 has been live for 40 minutes and already made $40 million from case openings pic.twitter.com/iJSJDzMO57

— Jake Lucky (@JakeSucky) September 27, 2023