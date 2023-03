Non sono passate neanche 48 ore dall’annuncio ufficiale, ma sì, è successo davvero. Counter-Strike 2, il nuovo gioco di casa Valve è già disponibile in versione pirata. A svelarne l’esistenza ci ha pensato un utente Twitter, che ha confermato non solo la presenza del gioco sui siti di torrent ma ne ha anche confermato l’autenticità.

A differenza di Hogwarts Legacy, dunque, in questo caso ci troviamo davanti a un vero e proprio furto della copia. Chiaramente però ci sono delle differenze: Counter-Strike 2 è un gioco fortemente multiplayer e non è possibile giocarlo semplicemente installandolo. La build in questione è destinata infatti solamente ad alcuni utenti che stanno provando il gioco in anteprima e non è possibile eseguirla in maniera normale, ovvero semplicemente installandola. In aggiunta buona parte delle feature del titolo non sono disponibili, al di là delle partite contro i bot e la possibilità di giocare in LAN.

Se vi state chiedendo esattamente cosa sia stato possibile che Counter-Strike 2 sia già disponibile in versione pirata, ve lo spieghiamo noi. A quanto pare il gioco non ha nessun DRM, almeno in questa versione. Questo significa che è stato decisamente facile per i pirati informatici riuscire a lanciare sul web una versione pirata.

Counter-Strike 2 got leaked with a torrent already pic.twitter.com/aZoTrd9e7S — Artie Yamamoto (@masterchaerge) March 23, 2023

Non entreremo nei dettagli, d’altronde stiamo parlando di un gioco pirata. E vi preghiamo, ovviamente, di non scaricarlo. D’altronde stiamo parlando di un gioco che sarà sì gratuito, ma ovviamente scaricarlo è un reato. Il nostro consiglio è dunque quello di attendere di essere invitati al test ufficiale. Vi ricordiamo che Counter-Strike 2 sarà disponibile a partire dall’estate 2023, ma al momento una vera e propria data di uscita non è ancora stata aggiornata. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

