In questi giorni stanno impazzando in rete tutta una serie di rumor sul futuro di Conter Strike. Il popolare FPS targato Valve è un vero e proprio must play per tutti quei giocatori PC che amano gli sparatutto in prima persona multiplayer, e mentre non è ancora ufficiale un nuovo titolo del franchise, Counter Strike GO continua a macinare numeri a dir poco impressionanti. Su Steam, infatti, il gioco è recentemente andato incontro a un nuovo record.

In attesa di poter capire meglio cosa sta bollendo nel pentolone di Valve e di Counter Strike, in questi giorni molti giocatori hanno deciso di prendere d’assalto il noto FPS. Il titolo, noto all’interno della community anche come CS GO, ha battuto un nuovo record di giocatori attivi simultaneamente su Steam. Il tutto è avvenuto lo scorso 11 marzo, quando il gioco è riuscito a raggiungere la quota di 1.420.183 giocatori connessi nello stesso momento.

Numeri a dir poco impressionanti quelli fatti segnare da Conuter Strike Global Offensive, soprattutto se pensiamo che si tratta di un videogioco che ha ormai sulle sue spalle diversi anni. CS GO, infatti, è stato rilasciato nel 2012, e sono più di dieci anni che lo sparatutto in prima persona continua a intrattenere milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, questo grazie anche tutta una sequela di aggiornamenti che tengono attiva e stimolante l’esperienza.

Counter Strike Global Offensive è riuscito a fare questi numeri altissimi in un periodo pieno di nuove uscite molto interessanti, segno di quanto il titolo Valve sia ancora capace di battersi anche contro i giochi più recenti e le esperienze del momento. In attesa di scoprire se ci sarà un nuovo capitolo di CS GO, sapere che l’FPS è ancora così popolato può spingere chiunque a godere di questa esperienza.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.