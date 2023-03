Tra i giochi più giocati su Steam, nelle prime posizioni, troviamo sempre Counter-Strike: Global Offensive. Si tratta di uno di quei giochi che non viene praticamente mai abbandonato da parte dell’utenza del client di Valve e complice l’annuncio del secondo capitolo, nel corso dell’ultimo weekend il titolo (oramai vecchio di 11 anni) ha segnato un nuovo record di giocatori in contemporanea.

Come riportato da SteamDB, infatti, nelle ultime ore è stato registrato un picco di 1 milione e 519.000 giocatori in contemporanea connessi su Counter-Strike: Global Offensive. Si tratta di una cifra record, che supera l’ultima ottenuta ad aprile 2020, quando la pandemia da COVID-19 aveva obbligato i cittadini di quasi tutto il mondo a restare a casa. In quell’occasione, il numero registrato su di 1 milione e 308.000 giocatori. Non si tratta di uno stravolgimento importante, ma riuscire ad aggiungere oltre 200.000 giocatori in poco meno di 24 ore è sicuramente un dato importante, che testimonia quanto hype (e non solo) ci sia dietro l’annuncio del nuovo capitolo.

Ci sono una serie di motivi per cui il gioco di casa Valve ha ottenuto così tanto successo nelle ultime ore. Il primo è ovviamente un ritorno al passato per diversi utenti, che hanno avuto modo di riscoprire il titolo. Il secondo, invece, è dovuto al test: al momento Valve ha infatti dato il via a una prova chiusa del secondo capitolo. I giocatori selezionati hanno solamente dovuto far partire il gioco per poterlo provare in anteprima.

Counter-Strike 2 sarà disponibile a partire dall’estate 2023. Al momento Valve non ha ancora annunciato una data di uscita precisa, ma è molto probabile che nel corso dei prossimi mesi potrebbero esserci delle novità decisamente sostanziose in merito. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

