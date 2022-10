Crash Bandicoot 4: It’s About Time (che trovate su Amazon per PS4) torna a far parlare di sé con del nuovo materiale promozionale. Alcuni streamer hanno ricevuto un interessante pacco che potrebbe contenere indizi importanti sia sul platform sul nuovo capitolo della serie. Il primo, infatti, arriverà quasi certamente nel corso di quest’anno, mentre il secondo potrebbe mostrarsi ai TGA che chiuderanno il 2022.

Continueremo ad utilizzare il condizionale, dal momento che non ci sono conferme o comunicazioni ufficiali. Tuttavia, quello che stiamo riportando è riferito al video di uno youtuber, Canadian Guy, che ha ricevuto questo materiale promozionale da parte degli sviluppatori, dunque l’affidabilità è piuttosto alta. Il pacco ricevuto dal content creator contiene un cartone della pizza che reca diverse informazioni su Crash Bandicoot 4: It’s About Time e sul prossimo capitolo in sviluppo da Toys For Bob.

L’etichetta della confezione, infatti, invece di recare le informazioni relative alle pizze acquistate, riporta un paio di frasi difficilmente equivocabili. Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 18 ottobre 2022 su Steam. Il messaggio, dunque, lascia spazio a pochi dubbi e annuncia in via praticamente ufficiale l’arrivo del titolo anche su PC. Tuttavia, le sorprese per i fan del bandicoot non sono finite qui, perché il pacco si rivolge anche a chi non è ancora sazio dopo questa notizia.

Al termine della stessa etichetta, infatti, si può leggere il messaggio: “Ancora affamati? Provate la nostra pizza Wumpa, per 12,08 dollari!” Si tratta di un riferimento piuttosto evidente al nuovo capitolo che, attualmente, è noto proprio come Wumpa League. Il messaggio potrebbe riferirsi alla data dell’8 dicembre 2022, in cui si terranno i The Game Awards di quest’anno. Proprio in questa occasione, dunque, Toys For Bob potrebbe mostrare nuovo materiale per il prossimo gioco di Crash Bandicoot. Se tutto fosse confermato, ci aspettiamo di assistere ad una comunicazione ufficiale da parte del team già nei prossimi giorni, dal momento che Crash Bandicoot 4 non ha ancora una pagina su Steam.