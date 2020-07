Crash Bandicoot 4, tante novità dai primi hands-on

Dopo i primi hands-on che sono usciti in questa ora sembra che il nuovo capitolo di Crash Bandicoot sia più in forma che mai. Nuovi poteri, nuovi personaggi e tanto altro da scoprire ancora. Toys for Bob sembra aver ingranato il piede giusto per svecchiare e riportare in auge un brand che con il tempo aveva perso lo smalto iniziale. Dalle prime informazioni che si possono carpire è chiaro come ci sia stato un modo nuovo ma anche conservativo nell’affrontare la costruzione dei livelli.

Il platforming rimane simile a quello che conoscevamo, ma ad esso si va ad aggiungere una grandissima quantità di contenuti extra. Prima tra tutte è l’uso delle maschere che ci permetteranno di compiere azioni prima d’ora impossibili tra cui il fermare il tempo e cambiare la gravità. È da chiarire che essere però non andranno a sostituire il nostro fidato amico di sempre Aku Aku che ci continuerà ad accompagnare nella nostra avventura e ci proteggerà quando ne avremo bisogno.

Un’altra aggiunta interessante è quella delle Timelines, ovvero una sorta di “schema alternativo” dei livelli che ci permetterà di avere accesso a delle porzioni di livello prima non accessibili. Tra le novità più strane abbiamo anche la possibilità di giocare con Cortex per la prima volta all’interno di un capitolo principale. Ci saranno ovviamente delle differenze rispetto al nostro bandicoot, una di queste è il doppio salto che sarà sostituito da una pistola multifunzione che ci permetterà di trasformare dei pennuti in piattaforme di ghiaccio che ci daranno accesso ad alture prima non raggiungibili.

Il livello stilistico di questo quarto capitolo della serie di Crash Bandicoot sembra inoltre riprendere molto dallo stile del terzo, ma aggiungendo tanto dettaglio e soprattutto portando il tutto a massima risoluzione sulle console di questa generazione. Speriamo di poter mettere le mani su questo nuovo capitolo presto e di potervi raccontare in prima persona le nostre sensazioni. Intanto vi consigliamo di godervi il video e di dirci cosa ne pensate di questo nuovo capitolo della serie!