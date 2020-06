Crash Bandicoot 4: sarà il gioco più grande e innovativo della serie

Da pochi giorni, è stato annunciato Crash Bandicoot 4 It’s About time, il quarto capitolo della celebre saga platform di grande successo già dai tempi della prima PlayStation e che tutt’ora continua a far innamorare i videogiocatori di tutte le età. Oltre a ciò, grazie ad un’ email che GameStop USA ha inviato ai propri utenti, ora siamo a conoscenza di nuovi interessanti dettagli sul gioco, tali da rendere la nostra esperienza di gioco divertente e innovativa.

Il particolare che ha attirato maggiormente l’attenzione dei suoi fan è che Crash Bandicoot 4: it’s About Time includerà oltre 100 livelli, diventando così il gioco della serie più grande di sempre, capace di incollare gli utenti allo schermo per molto più tempo e in modo decisamente più originale e creativo. Tra i titoli che l’hanno preceduto, infatti, nessuno aveva mai offerto ai videogiocatori così tanti livelli in un solo gioco, considerando che il quarto titolo offrirà il triplo dei livelli presenti nei capitoli che l’hanno preceduto.

Ma non è finita qui. L’email, inoltre, rivela anche la presenza di nuove modalità di gioco e abilità inedite per i personaggi giocabili. Come si evince, sarà possibile giocare anche nei panni di Coco e Neo Cortex, oltre che in quelli di Crash. Infine, è previsto un bonus esclusivo per tutti i clienti americani di GameStop che effettueranno il pre-ordine. Si tratta di una clessidra con il logo ed un design che incalza lo stile tipico del gioco. Per il momento, invece, non siamo a conoscenza di bonus previsti per il pre-ordine della copia fisica da destinare ai clienti italiani.

Ciò nonostante, sappiamo già che i fan sono molto entusiasti di vedere cosa ci aspetta e non vedono l’ora di godere nuovamente della compagnia della celebre mascotte di Activision. Ricordiamo che Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre 2020 su PS4 e Xbox One. Al momento, però, non sappiamo ancora se potremo giocarlo in futuro anche su Nintendo Switch e PC. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito.