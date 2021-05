Crash Bandicoot 5 potrebbe essere in sviluppo

Ora che Crash Bandicoot 4 è stato rilasciato anche su Nintendo Switch e che Crash Bandicoot On the Run! sta riscontrando un ottimo successo, possiamo davvero dire che lo storico marsupiale è tornato alla ribalta. Sia i nuovi giocatori che i veterani hanno avuto modo di riscoprire una delle più iconiche mascotte del videogioco, motivo in più per credere che Activision sia maggiormente interessata nel realizzarne nuovi titoli. Dopo la conferma che Toys for Bob continuerà a supportare Crash 4 potrebbe esser giunta una nuova interessante novità.

Di recente i doppiatori di Crash e Neo Cortex, rispettivamente Scott Whyte e Lex Lang, hanno avuto modo di lavorare insieme: a dare la notizia è stato Whyte stesso, che ha postato la foto su Instagram nella giornata di ieri, accompagnandola alla seguente descrizione: “Beh, guarda, guarda! Sono Neo Cortex e Crash Bandicoot che lavorano insieme su un nuovo divertente progetto… no, questo non è un altro gioco di Crash (o è?? Haha!)”, scherzando infine “so che dovremmo essere dei professionisti, ma a che punto gli chiedo un autografo?”.

Non possiamo sapere con certezza su cosa i due stiano realmente lavorando. Potremmo subito pensare che i doppiatori di Crash e Neo Cortex si siano riuniti per tornare a dar voce ai personaggi per un ipotetico Crash Bandicoot 5, e l’ipotesi non sarebbe neanche folle. Tuttavia, è bene specificare che potremmo anche aspettarci un DLC per Crash 4 oppure un nuovo titolo per dispositivi mobile. Altri credono anche che i due stiano registrando le voci dei personaggi per un ipotetico trailer di presentazione per Crash come lottatore in Super Smash Bros. Ultimate.

Ora come ora non possiamo sapere quali novità attendono gli appassionati di Crash, ma già scoprire che i doppiatori sono al lavoro su un misterioso progetto alimenta le aspettative di tutti. Restiamo quindi in attesa di novità e informazioni più concrete che potrebbero arrivare da Activision anche nei prossimi mesi, magari durante l’E3 2021. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità e non dimenticate che potete leggere la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It’s About Time! per PS5.