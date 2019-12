Crash Bandicoot, a breve potrebbe arrivare un nuovo annuncio

Negli ultimi giorni alcuni influencer hanno ricevuto da parte di Activison, publisher della serie, dei gadget natalizi a tema Crash Bandicoot. Come mostra un tweet dello streamer e YouTuber Canadian Guy Eh si tratta di modellini in diverse varianti natalizie del celebre personaggio creato da Naughty Dog. L’anno scorso, più o meno nello stesso periodo, erano stati inviati dei dolci sempre a tema e in quel caso si trattava chiaramente di un periodo di promozione per la serie dato che sei mesi dopo sarebbe uscito Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Mettendo insieme quanto accaduto nel dicembre 2018 e in questi giorni, l’ipotesi è che dunque possa esserci a breve un nuovo annuncio che possa riguardare o il gioco di corse della serie (a quanto pare citato spesso dagli influencer-partner in questi giorni) o eventualmente un nuovo capitolo. D’altronde è anche vero che le possibili occasioni per nuovi annunci non mancheranno di certo nelle prossime settimane.

Nei prossimi giorni, infatti, si terranno due eventi dai quali potrebbero arrivare annunci anche su Crash Bandicoot. Il primo è l’ultimo appuntamento dell’anno con State of Play dedicato alla PlayStation e per il quale Sony ha annunciato che verranno mostrati almeno 20 minuti di contenuti inediti tra giochi nuovi, date di uscita e filmati. In questo caso l’appuntamento è per martedì 10 dicembre. Appena due giorni dopo si terranno i Game Awards, durante i quali, tra una premiazione e l’altra, verranno annunciati almeno una decina di giochi, al momento ancora inediti secondo l’organizzatore Geoff Keighley.

Gli ultimi due anni hanno visto un ritorno a pieno regime della serie. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ovvero un remaster dei primi tre episodi per PlayStation, era prima uscito sulla console Sony di quarta generazione e poi su PC, Xbox One e Switch ottenendo un ottimo risultato con 10 milioni di copie vendute e stimate al febbraio di quest’anno. Con lo stesso entusiasmo era stato accolto nel giugno scorso, Crash Team Racing Nitro-Fueled, remaster del gioco di corse originale ma che include anche contenuti dei vari seguiti.