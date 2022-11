Diversi mesi fa si sono susseguiti in rete tutta una serie di rumor, speculazioni e dicerie riguardo a questo fantomatico Wumpa League. In poche parole si tratterebbe di un nuovo gioco ambientato nell’universo di Crash Bandicoot che va a mischiare il gameplay classico del platform in tre dimensioni a un’esperienza multigiocatore. Ora, dopo le tantissime chiacchiere sul progetto, sembra che sia arrivato il momento di scoprire qualcosa di più concreto riguardo al progetto.

Proprio in queste ore si è finalmente mosso qualcosa attorno al tanto chiacchierato Wumpa League. A darci un segnale molto forte riguardo all’esistenza del nuovo progetto coi personaggi di Crash Bandicoot è stato il noto insider Liam Robertson. Questa volta, però, non parliamo di meri rumor basati sul poco o sul nulla, ma l’insider è riuscito a scovare un video molto particolare che mette in vista una gameplay del gioco multiplayer.

Oltre a mostrarci il gameplay di Wumpa League, palesemente ancora in uno stato di sviluppo molto acerbo, Liam Robertson ha deciso di svelare alcuni dettagli di quanto è possibile vedere a schermo. A quanto pare la sezione di video che è emersa in rete è datata 2020, quindi è credibile che il gioco sia ormai a uno stadio di sviluppo ben diverso da quando possiamo vedere nel recente video pubblicato su YouTube.

Stando a quanto riferisce Robertson, Wumpa League si presenta come un gioco multiplayer online a squadre e competitivo, che vede i giocatori dividersi in due team composte dai più disparati personaggi di Crash Bandicoot messi in competizione per ottenere il maggior numero di frutti Wumpa. Nei suoi primi momenti di sviluppo, inoltre, il gioco possedeva lo stesso motore grafico di Crash Bandicoot 4 It’s About Time (lo potete acquistare su Amazon), anche se nel video questo aspetto non si può notare.

Insomma, sembra che Wumpa League esista davvero, o almeno, sembra esistere nei piani di Activision. Ora non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale.