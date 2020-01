Crash Team Racing Nitro-Fueled: disponibile il Rustland Grand Prix

Uno dei racing arcade più importanti degli ultimi anni è indubbiamente Crash Team Racing Nitro-Fueled, che ha registrato ottime vendite sia su PlayStation 4 che sulle restanti piattaforme. Nel corso delle ultime ore, in particolare, la compagnia ha aggiornato il gioco con l’arrivo del Rustland Grand Prix, disponibile al download completamente gratuito.

Il pacchetto sarà disponibile al download per esattamente un mese, fino al prossimo 16 febbraio, e comprenderà al suo interno anche il personaggio Mega-Mix e ovviamente il suo relativo tracciato Mega-Mix Mania. A questo si aggiungono poi tre nuovi kart, sbloccabili all’interno del Rustland Grand Prix. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer di presentazione del pacchetto Rustland Grand Prix, visibile nella sezione sottostante, augurandovi come sempre una buona visione.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti futuri da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. Vi ricordiamo che il titolo è disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Nintendo Switch e ovviamente PC.

E voi, state ancora giocando a questo divertente racing-game arcade? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!