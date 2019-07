Crash Team Racing: il nuovo aggiornamento risolve vari problemi

Crash Team Racing si aggiorna ancora una volta e risolve vari problemi legati ai tempi di caricamento e all'online. Ecco tutti i dettagli.

Crash Team Racing Nitro-Fueled ha riportato sulle console di attuale generazione il gioco di kart dedicato al bandicoot arancione. Ora, Activision propone la patch 1.07 che risolve una serie di problemi legati ai tempi di caricamento e all’instabilità dell’online.

Vediamo insieme la lista dei cambiamenti:

Tempi di caricamento migliorati su tutte le piattaforme;

Correzioni alla stabilità quando si gioca online;

Miglioramenti alla frequenza di selezione dei tracciati quando si scelgono tracciati online nelle lobbie di matchmaking;

Correzioni a vari exploit dei tracciati;

Miglioramenti ai tempi di ricarica dei potenziamenti di tutti i giocatori;

Correzione alle lobbie che non si ripopolano correttamente dopo che un giocatore abbandona;

Correzione alla classifica e alle ricompense alla fine della gara;

Varie altre modifiche.

Crash Team Racing Nitro-Fuled può considerarsi una scommessa vinta da parte di Activision e Beenox, visto che ha dominato le classifiche mondiali fin dalla sua release lo scorso mese. Anche le recensioni ne hanno parlato bene, a partire dalla nostra che trovate a questo indirizzo.

Eccone un estratto: “Il saggio incrocio tra rispetto per l’originale e nuovi contenuti rende Crash Team Racing Nitro-Fueled un titolo perfetto non solo per chi vuole cedere ai ricordi dell’infanzia, ma anche per chi è in cerca di un valido passatempo da (ri)scoprire, sia in solitaria, grazie all’alto grado di sfida e alla personalizzazione del proprio stile, sia in compagnia, per la varietà di contenuti in termini di prove, personaggi e tracciati. Un titolo in grado di coinvolgere i giocatori di diverse generazioni, tra nuove accortezze (estetiche e contenutistiche) ed elementi tradizionali.” Cosa ne pensate di Crash Team Racing Nitro-Fueled?