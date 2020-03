Crash Team Racing Nitro-Fueled: rivelati nuovi contenuti

Niente più nuovi Grand Prix per Crash Team Racing Nitro-Fueled: Activision e Beenox hanno però rilasciato una lunga dichiarazione sul supporto al gioco, chiarendo quali sono i piani futuri per le corse di macchine più amate dai fan del marsupiale nato dai ragazzacci di Naughty Dog. Una volta terminati i Grand Prix, gli sviluppatori creano nuovi contenuti aggiuntivi, come ad esempio il “Beenox Pack” che sarà sbloccato automaticamente per i giocatori come ringraziamento per il loro incrollabile supporto durante le stagioni dei Grand Prix.

Tutti i giocatori dovrebbero scaricare l’aggiornamento mentre la console è connessa ad internet ed i contenuti del pack saranno per loro accessibili. I giocatori saranno anche invitati a provare con le proprie mani le nuove sfide, competere con il Beenox Teeam per raggiungere i migliori tempi sui circuiti, esplorare nuovi contenuti nel Pit Stop di Crash Team Racing Nitro-Fueled e sbloccare un forziere segreto e altro ancora.

Nuove skin, nuove ruote, kart, grafiche e per giocatori che non l’hanno ancora fatto, lo sblocco automatico di Geary e Crunch. Esaminare i Pit Stop ci porterà a trovare tre nuovi personaggi, due nuovi kart, ed una selezione di nuove skin leggendarie.

Beenox babbo natale continua a premiarci poi con una nuova versione di Rilla Roo, stavolta fixato, giocabile già da subito dato che sarà in rotazione gratuita per i giocatori che non lo hanno ancora acquistato. Tutti coloro che invece hanno acquistato il vecchio Rilla Roo, riceveranno automaticamente la sua edizione fixata. Altra aggiunzione interessante sta nel versante audio: una nuova esperienza grazie alla quale noi giocatori potremo ascoltare qualsiasi traccia della soundtrack attraverso il menu delle opzioni.

Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One, ma non per PC, non ancora perlomeno. Chissà quanto ancora dovranno aspettare i PC-Gamer per godersi questo gioiellino!