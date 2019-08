Crash Team Racing Nitro-Fueled: a breve saranno introdotte le microtransazioni

Crash Team Racing Nitro-Fueled si aggiornerà presitissimo, introducendo il nuovo Grand Prix e, inoltre, le microtransazioni: ecco i dettagli.

Crash Team Racing Nitro-Fueled si aggiornerà a breve, precisamente nella giornata di domani, giovedì 2 agosto. L’update introdurrà il Grand Prix, come già vi avevamo riportato, grazie al quale potremo accedere a nuovi personaggi, sfide e ricompense. Activision ha però annunciato che queste non saranno le uniche novità presenti con l’aggiornamento. Infatti, saranno anche aggiunte le tanto odiate microtransazioni.

Come spiegato sul blog ufficiale, Activision ha annunciato che i giocatori potranno comprare le Monete Wumpa spendendo soldi reali, tramite bundle di varie dimensioni. Come per ogni altro gioco, i bundle saranno in vendita sugli store delle console. Attualmente non è dato sapere quali saranno i costi di tali bundle e quante monete conterranno.

In ogni caso, Activision afferma che “non ci saranno cambiamenti nelle meccaniche base del gioco“. Ovvero sarà sempre possibile guadagnare le Monete Wumpa semplicemente giocando: se però preferite accelerare il processo, a partire da domani 2 agosto, potrete farlo.

Tramite le monete è possibile acquistare gli oggetti, ad esempio personaggi ed elementi cosmetici, dallo store in-game “Pit Stop”. Questo aggiornamento introdurrà 18 nuovi oggetti, quindi potrete darci dentro con le microtransazioni, se le gradite.

Nella nostra recensione abbiamo detto che: “Il saggio incrocio tra rispetto per l’originale e nuovi contenuti rende Crash Team Racing Nitro-Fueled un titolo perfetto non solo per chi vuole cedere ai ricordi dell’infanzia, ma anche per chi è in cerca di un valido passatempo da (ri)scoprire, sia in solitaria, grazie all’alto grado di sfida e alla personalizzazione del proprio stile, sia in compagnia, per la varietà di contenuti in termini di prove, personaggi e tracciati. Un titolo in grado di coinvolgere i giocatori di diverse generazioni, tra nuove accortezze (estetiche e contenutistiche) ed elementi tradizionali.”