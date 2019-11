Crash Team Racing Nitro Fueled: arriva Neon Circus

La compagnia di sviluppo Beenox ha annunciato l'arrivo per il prossimo 8 novembre del Gran Premio Neon Circus su Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Nel corso di questi anni abbiamo assistito al rilascio di diversi remake su PlayStation 4, partendo daCrash Bandicoot: N. Sane Trilogy, che comprendeva i primi tre titoli della celebre serie di Naughty Dog, fino a Spyro: Reignited Trilogy e infine Crash Team Racing: Nitro Fueled, disponibile dallo scorso giugno per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente Nintendo Switch.

Il titolo, com’era auspicabile, ha riscosso un ottimo successo tra i giocatori, riuscendo ad evocare tutto lo spirito arcade del gioco originale, uscito nel 1999 sulla prima PlayStation.

Nelle ultime ore, in particolare, la compagnia di sviluppo Beenox ha annunciato che, a partire dal prossimo 8 novembre e fino all’8 dicembre, all’interno di Crash Team Racing: Nitro Fueled sarà disponibile un nuovo Gran Premio completamente inedito, chiamato Neon Circus, che apporterà una nuova pista, Koala Carnival, oltre che i due nuovi personaggi Pasadena O’Possum e Ebenezer Von Clutch, provenienti entrambi da Crash Tag Team Racing, originariamente uscito su PlayStation 2. Infine, sarà aggiunta anche una modalità inedita, Ring Rally, che vedrà i giocatori scontrarsi in multiplayer locale.

La stessa compagnia di sviluppo ha inoltre confermato che nel corso dei prossimi mesi sarà reso disponibile un nuovo Gran Premio, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori dettagli in merito, che siamo certi non tarderanno a venire.