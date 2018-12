Crash Team Racing Nitro-Fueled non sarà solo un remake uno a uno

Avevamo visto i primi segnali nei giorni precedenti ai The Game Awards 2018. Tutti ci aspettavamo un annuncio in grande stile durante “la notte degli Oscar dei videogame” e così infatti è stato. Crash è tornato in formato Kart, grazie al remake di Crash Team Racing.

Quello che però sembrava un “semplice” rifacimento uno a uno dell’opera del 1999, pare avere in serbo alcune sorprese. Tramite il sito del gioco, ma anche la pagina Amazon, possiamo notare alcuni dettagli. Citiamo direttamente la descrizione ufficiale:

Crash è tornato dietro al volante! Spingi sull’acceleratore con Crash Team Racing Nitro-Fueled. Rivivi l’esperienza originale di CTR completamente rimasterizzata e goditi i fantastici contenuti aggiuntivi, in un unico pacchetto che ti manderà su di giri.

Riscalda i motori con modalità, personaggi, piste, potenziamenti, armi e comandi originali.

Conquista la gloria con kart e piste non presenti nel gioco originale .

. Gareggia con i tuoi amici e scala le classifiche online.

Come potete leggere, oltre all’aggiunta delle classifiche online ovviamente non presenti nel gioco originale, avremo tra le mani kart e piste completamente nuove. Si tratta sicuramente di una novità ben gradita.

Voi cosa dite? Eravate già convinti all’acquisto o la possibilità di affrontare gare non presenti nell’opera originale è ciò che vi serviva per essere persuasi?