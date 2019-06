Crash Team Racing Nitro-Fueled, la patch ha finalmente risolto i problemi dell’online

Beenox ha finalmente pubblicato pubblicato una patch risolutiva per tutti i problemi che affliggevano l'online di Crash Team Racing Nitro-Fueled

Uno dei titoli più attesi di questo caldo, caldissimo Giugno era senza ombra di dubbio Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake del classico racing game di diversi anni fa. La lunga attesa è stata decisamente ripagata, con Beenox e Activision che sono riuscite a regalarci un’esperienza veramente riuscita e divertente.

Un aspetto in particolare ha però dato più di un grattacapo ai giocatori delle prime ore del titolo. L’aspetto online del titolo si è infatti rivelato colmo di problemi e imprecisioni, dovuti soprattutto ad una trasmissione dei dati sulla rete decisamente rivedibile. Tra disconnessioni e lag vari, infatti, più di un giocatore ha visto le proprie partite venire irrimediabilmente rovinate da cause esterne. Tale situazione sembra però essersi finalmente risolta.

CTR Nitro-Fueled PS4 players, an update that improves the online experience is now available for download. Updates for Xbox One and Nintendo Switch are in progress. We will continue to monitor performance & make adjustments accordingly. Thanks to our fans for sharing feedback. — Beenox (@BeenoxTeam) June 21, 2019

Beenox ha infatti comunicato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale di aver pubblicato una patch per ogni piattaforma in cui è disponibile il titolo. Tale update dovrebbe aver risolto tutti i problemi fino ad oggi riscontrati nella modalità online. Patch che, a quanto pare dai primi feedback, sembra aver raggiunto il risultato sperato.

Avete già provato il titolo di Activision? Come riporta anche la nostra recensione, infatti, Crash Team Racing è un titolo praticamente imperdibile: “Il saggio incrocio tra rispetto per l’originale e nuovi contenuti rende Crash Team Racing Nitro-Fueled un titolo perfetto non solo per chi vuole cedere ai ricordi dell’infanzia, ma anche per chi è in cerca di un valido passatempo da (ri)scoprire, sia in solitaria, grazie all’alto grado di sfida e alla personalizzazione del proprio stile, sia in compagnia, per la varietà di contenuti in termini di prove, personaggi e tracciati. Un titolo in grado di coinvolgere i giocatori di diverse generazioni, tra nuove accortezze (estetiche e contenutistiche) ed elementi tradizionali.”

Che ne pensate di questa notizia, avete già provato la patch in questione? La situazione è secondo voi effettivamente migliorata o state ancora riscontrando qualche fastidioso problema nella modalità online di Crash Team Racing Nitro-Fueled? Raccontateci la vostra esperienza a riguardo nei commenti!