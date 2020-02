Crash Team Racing: arriva l’ultimo Grand Prix, ecco i dettagli

Da oggi, giovedì 20 febbraio 2020, e più precisamente dalle 16.00, è disponibile la Stagione del Gran Premio di Gasmoxia. Con questa si arriva a un totale di otto stagioni, 40 piste, 12 arene e più di 50 personaggi all’interno di Crash Team Racing Nitro Fueled. Vediamo la descrizione ufficiale del nuovo Grand Prix.

“Dopo aver deciso che la Terra non è più di suo interesse, il malvagio Nitros Oxide ha sfidato Crash e la sua squadra in un’ultima epica sfida sul suo pianeta natale nel Gran Premio di Gasmoxia! In questa gara tra nubi tossiche, i giocatori si sfideranno in una nuova ed epica pista nell’atmosfera di Gasmoxia, dove due grosse compagnie di fast-food rivali si combattono l’un l’altra per il dominio del pianeta (e una sponsorizzazione della CTR TV). Nuove skin, kart, un nuovo arrogante personaggio da sbloccare e una nuova pista da conquistare, considerata la più tecnica mai costruita in Crash Team Racing – i giocatori potranno cimentarsi in corse selvagge in questa Stagione!”

Tra le novità abbiamo quindi una pista si tratta di un percorso tecnico nel quale affronteremo Drive-Thru Danger. È una pista situata al di sopra dello skyline del pianeta natale di Oxide, Gasmoxia, e porta i piloti nel bel mezzo di una guerra tra due grandi compagnie di fast-food del pianeta: Nuclear Pizza e Toxic Burger. la pista è piena di colpi di scena, curve e scorciatoie rischiose pensate per i più audaci. La perenne presenza delle due giganti corporation di Gasmoxia incombe sulle teste di tutti i piloti mentre sono impegnati a conquistare la pista, a sconfiggere gli avversari e sfuggire a questa distopia tossica!

Il nuovo personaggio invece è Emperor Velo, l’auto-proclamato governatore della galassia. Velo non si limita solo ad un’apparizione in questa stagione, ma introduce una vera e propria nuova competizione nelle sfide a tempo! Sarà inoltre possibile sbloccare tre nuovi volteggianti kart in questa stagione: Void Manta, Velo Chopper e Galactic Cruiser, dal tocco retrò. Non mancheranno ovviamente nuovi oggetti a tema nel Pit Stop. Infine, entrando nella top 5 nelle classifiche del Gran Premio è possibile vincere il Kart del campione e la decalcomania di Gasmoxia.

