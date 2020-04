Crayta, annunciata la versione in anteprima per Google Stadia

Tutti i possessori di Google Stadia saranno felici di sapere che, questa estate, la libreria di titoli disponibili per la piattaforma di game streaming andrà ad ampliarsi con un nuovo e colorato sandbox, Crayta.

Il gioco è stato annunciato in occasione del Google Stadia Connect organizzato oggi, oltre al quale sono stati presentati anche altri titoli in arrivo per la piattaforma, e sarà disponibile in esclusiva temporanea per la piattaforma: per chi non sapesse di cosa si tratta, Crayta è un gioco di tipo sandbox, sviluppato da un piccolo team di sole trenta persone, chiamato Unit 2, e composto da sviluppatori che hanno fatto parte di team ben più grandi ed importanti. In Crayta, i giocatori potranno costruire tutto ciò che la loro immaginazione gli potrà suggerire, creando ed ampliando il proprio mondo formando città, corsi d’acqua e costruzioni di ogni sorta.

A primo impatto, il gioco condivide alcune meccaniche già riscontrate in titoli come Roblox, e perchè no, anche Garry’s Mod, sebbene Crayta fornisca una varietà di creazione e personalizzazione ben più ampia, il tutto grazie ad un unico tool di creazione: oltre alla creazione del proprio mondo, i giocatori potranno inserire anche delle modalità di gioco differenti, creando quindi “un gioco nel gioco“. Inoltre, sarà possibile anche partecipare alle sessioni di gioco dei nostri amici, e collaborare con loro per espandere le creazioni.

Una volta acquistato il gioco sullo store di Google Stadia, grazie al servizio della piattaforma, sarà possibile accedervi ovunque si vorrà, purchè si abbia a disposizione una connessione ad internet sufficiente a permettere lo streaming. Se siete interessati, dunque, a provare un titolo del genere, potete dargli un’opportunità; sicuramente si tratta di un gioco che non vi deluderà, e che vi farà passare del tempo divertendovi in compagnia degli amici.