Qualche mese fa SEGA accennò ad uno dei propri progetti più ambizioni di sempre, un vero e proprio Super Game. Da allora non ci sono stati ancora svelati ulteriori dettagli più corposi, e questa iniziativa della storica compagnia giapponese è ancora molto fumosa. Proprio in queste ore è Bloomberg a darci possibili nuovi indizi sul progetto Super Game, svelando come SEGA starebbe lavorando ai reboot di due storiche saghe come Crazy Taxi e Jet Set Radio.

Stando a quanto viene sottolineato all’interno dell’articolo di Bloomberg, i reboot di Crazy Taxi e Jet Set Radio sarebbero i primi progetti a rientrare all’interno della misteriosa iniziativa Super Game di SEGA. Il nuovo capitolo con protagonisti i tassisti più chiassosi del mondo sarebbe in sviluppo ormai da più di un anno, con la compagnia nipponica che vorrebbe rilasciare il titolo nel giro di due o tre anni al massimo.

Oltre a Crazy Taxi Bloombegr cita anche l’esistenza di un reboot per la serie di Jet Set Radio, il folle e coloratissimo titolo sui rollerblade che ha trovato fortuna su Dreamcast. Entrambi i titoli, però, essendo ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, potrebbero anche essere anche cancellati per quanto poco ne sappiamo, quindi ci toccherà attendere ancora un po’ prima di cantare vittoria per il ritorno di questi due amatissimi brand SEGA.

Quel che è certo è che questo progetto Super Game di SEGA diventa potenzialmente sempre più interessante, e non vediamo l’ora di poter scoprire maggiori informazioni cruciali su quella che potrebbe essere una delle iniziative più ambiziose sulla piazza.