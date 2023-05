Quando si parla di periferiche da gaming, acquistare dei prodotti di qualità è fondamentale per aumentare le proprie performance e primeggiare nelle classifiche online. Chiaramente, ciò di solito comporta dover investire un gruzzolo non indifferente; e se vi dicessimo che, invece, potete non solo risparmiare, ma anche ottenere un rimborso fino a 230 euro sui vostri acquisti? Ebbene, grazie alla promozione di Yeppon sui prodotti Asus ROG è possibile!

Fino a domani, 14 maggio, potrete usufruire della promozione: vi basterà acquistare un prodotto appartenente al catalogo proposto da Yeppon, registrare le informazioni richieste nella pagina Asus ROG dedicata e caricare la fattura entro il 28 maggio. Dopodiché, riceverete il rimborso direttamente sul vostro conto bancario.

Insomma, si tratta di un’occasione davvero imperdibile per rinnovare il proprio set-up: nel catalogo troverete tantissimi prodotti come tastiere, cuffie e mouse, ovviamente tutti targati Asus ROG e scontati fino al 40%! Potrete, dunque, risparmiare sui vostri acquisti, e ottenere anche un rimborso, riducendo ancor di più la vostra spesa finale.

Tra gli articoli più interessanti vi è senza dubbio la tastiera Asus ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White, disponibile a soli 93,99€ e compatibile con un rimborso di 30,00€. Gli switch meccanici ROG NX vi offriranno click veloci e precisi, massimizzando le vostre prestazioni e garantendovi un feedback ultra soddisfacente.

Inoltre, una particolarità della tastiera sono gli RGB illuminati singolarmente, i quali genereranno un effetto spettacolare su tutti i tasti. Grazie al comodo software Aura Sync potrete poi scegliere il vostro colore preferito, oppure sincronizzare la Strix Scope NX TKL con le altre periferiche del sistema Asus ROG.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti Asus ROG compatibili con la promozione lanciata da Yeppon. Vi rimandiamo, dunque, alla pagina dedicata, dove potrete scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che potrete richiedere il rimborso solo fino a domani, quindi vi invitiamo a concludere in fretta i vostri acquisti per non perdere l’occasione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!