Crea una livrea su Forza Horizon 5 e ottiene ban da niente… solo 8000 anni

Forza Horizon 5 è senza dubbio uno dei giochi migliori che siano usciti quest’anno, e i risultati in termini di numeri di giocatori stanno dando ragione ai ragazzi di Playground Games. Il titolo offre l’esperienza più varia e libera dell’intera saga, dando ai giocatori anche la possibilità di personalizzare le livree dei propri bolidi come meglio credono, o meglio, non proprio. A quanto pare ci sono delle cose che non si possono realizzare nel gioco, e un appassionato l’ha scoperto nel modo più strambo e curioso possibile.

Quanto accaduto è stato pubblicato su Reddit qualche giorno fa, dove un giocatore ha voluto raccontare la folle storia di un’esperienza che ha vissuto un suo amico proprio in Forza Horizon 5. Stando a questo utente, il suo amico sarebbe stato bannato dal gioco per 8000 anni a causa di una livrea fortemente ironica. Stando a quanto viene raccontato su Reddit, il ban non arriverebbe da Playground Games ma direttamente da Turn 10, creatori della saga Forza Motorsport e delle regolamentazioni sulla personalizzazione di entrambi i franchise di Forza.

L’utente ci tiene a sottolineare che prima di quel momento il suo amico non aveva mai ricevuto nessun ban, ma ora si ritrova costretto a non poter più utilizzare il suo profilo per giocare a Forza Horizon 5 fino al prossimo 31 dicembre 9999; una data abbastanza in là nel tempo.

Non è la prima volta che il nuovo Forza Horizon si ritrova ad essere il protagonista di ban o censure particolari nelle creazioni dei giocatori. Qualche settimana fa molti utenti fecero notare come il gioco censurasse i propri nomi sulle targhe personalizzate.