Durante l’Opening Night Live della Gamescom 2023, abbiamo avuto l’opportunità di riapprezzare Crimson Desert, l’action RPG sviluppato da Pearl Abyss, il team responsabile di Black Desert Online. Il nuovo trailer di gameplay si è rivelato sorprendente sotto il versante tecnico, oltre che ricco d’azione, e ha fornito una visione approfondita delle molteplici sfaccettature del gioco.

Il video ci ha introdotti a combattimenti avvincenti e brutali, con un tocco di libertà d’azione che siamo curiosi di scoprire quanto sia effettivamente esteso. Potremo sfruttare a nostro vantaggio, inoltre, gli elementi distruttibili degli ambienti di gioco, aggiungendo un’ulteriore dinamicità alle battaglie.

In seguito, il trailer ha mostrato le varie opzioni di esplorazione offerte dal gioco. Potremo attraversare il mondo a cavallo, volando su una mongolfiera o persino sottraendo un carro a un contadino. Il sistema di arrampicata, che ricorda l’approccio di Assassin’s Creed, ci consentirà di scalare rocce e edifici, aprendo nuove vie di esplorazione.

Non mancheranno neanche le attività e le quest offerte dai numerosi personaggi che popolano il mondo di gioco. Acquistare e vendere merci dai, e ai, mercanti, prendere parte a attività come la pesca, suonare il flauto, addomesticare cavalli e interagire con gli animali, saranno solo alcune delle opzioni a disposizione.

Crimson Desert è in arrivo sia per PC che per console, anche se al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale ma siamo dannatamente curiosi di vedere come sarà possibile, specialmente per le console di attuale generazione, gestire al mole di dettagli che si sono visti a schermo.

L’Opening Night Live è l’evento annuale che sancisce l’apertura della Gamescom, la più grande fiera dei videogiochi in Europa che si tiene a Colonia. Questo evento è organizzato, e presentato, da Geoff Keighley e offre l’occasione di presentare nuovi giochi, trailer e anteprime dei titoli in uscita durante il corso dell’anno.