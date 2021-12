Crimson Desert si mostra nuovamente ed è irreale per quanto è bello

Annunciato nel 2019, Crimson Desert è sicuramente un prodotto molto importante per Pearl Abyss. Si tratta infatti del loro gioco più importante dopo Black Desert Online e la cura che stanno riversando gli sviluppatori nel progetto emerge ancora una volta dopo l’annuncio e gli ultimi trailer in un filmato di gameplay leakato nelle scorse ore. E la qualità è semplicemente impressionante.

Il nuovo filmato di Crimson Desert è stato rubato e diffuso immediatamente online. Su YouTube non è più disponibile ma su Twitter il video di gameplay continua a circolare e nonostante la bassa qualità della risoluzione e del formato, si notano immediatamente i grani passi in avanti fatti dal Pearl Abyss, lo studio sud coreano creatore dell’universo narrativo del gioco. Nel video, che trovate poco più in basso, si nota un comparto grafico decisamente realistico, così come le animazioni del personaggio principale ma non solo. Anche gli ambienti di gioco e i vari effetti atmosferici, come pioggia e vento sono replicati alla perfezione.

Non sappiamo quando Crimson Desert tornerà a mostrarsi ufficialmente. Il filmato però dimostra come i lavori siano praticamente sulla strada giusta. A questo punto il livello qualitativo del gioco, almeno a livello grafico, è decisamente altissimo e sembrerebbe essere praticamente pronto. Purtroppo al momento dobbiamo accontentarci di questo footage ma attenzione: sorprese in merito potrebbero essere in dirittura d’arrivo.

New Crimson Desert footage by Pearl Abyss pic.twitter.com/9Jth5cXTKl — I am Akira (@Akira092421) November 30, 2021

La prossima settimana, da Los Angeles, saranno trasmetti i The Game Awards 2021. La kermesse, condotta da Geoff Keighly, potrebbe dunque avere come World Premiere anche un footage più esteso e magari una demo di gameplay di Crimson Desert. Sperare non costa nulla e il fatto che questo footage sia stato leakato potrebbe essere un’indicazione in più di come il team di sviluppo abbia preparato qualcosa per questo fine anno. In caso di informazioni e update ufficiale vi aggiorneremo, dunque continuate a seguirci per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.