Lo scorso mese di giugno Square-Enix ha svelato tutta una serie di nuovi progetti ambientati nell’amatissimo universo di Final Fantasy 7. Tra questi sono stati presentati due titoli che hanno saputo attirare le attenzioni dei fan della serie: Final Fantasy 7 Rebirth e Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Proprio quest’ultimo progetto segna il ritorno di Crisis Core; il titolo che uscì originariamente su PSP e che ci racconta un importante spezzone della vita di Zack.

Del progetto sappiamo già molto, con Square-Enix che ci ha mostrato più volte il gioco in azione, ma di recente la compagnia nipponica è tornata prepotente alla ribalta pubblicando in rete una manciata di nuovi screenshot in 4K di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Il titolo è stato presentato come una remastered dell’acclamato gioco per PSP ma ora, grazie alle nuove immagini in 4K possiamo vedere tutta la qualità grafica di questa sempre più imminene riedizione.

I soggetti degli screenshots sono vari, e si spazia da alcuni dei personaggi più noti fino a vedere una serie di situazioni di gameplay immortalate da più prospettive. Proprio in queste immagini possiamo notare la quantità e la qualità di effetti in scena. Spadate, effetti magici e scene ricche di dinamicità sono solo alcuni dei momenti che emergono con grande forza dai nuovi screenshotts del gioco, e questo non fa altro che promettere bene.

Per poter vedere comodamente tutti i nuovi screenshots di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion potete cliccare a questo indirizzo, dove la redazione di DSOGaming ha messo insieme tutte le immagini in 4K del sempre più imminente gioco. Arrivati a questo punto non ci resta che ricordarvi che Crisis Core Reunion vedrà la luce non prima del prossimo 13 dicembre 2022, quando il titolo verrà reso disponibile sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.