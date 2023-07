Arrivato sul mercato meno di un anno fa, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è un titolo che, certamente, i fan della serie, come anche quelli delle avventure di Cloud Strife, non vorrebbero affatto farsi scappare, in quanto rappresenta un tassello narrativo a dir poco fondamentale nella lore dell’universo di FF VII per quanto, almeno al tempo, fu relegato ai piccoli schermi di PSP.

Ebbene, dopo il successo di Final Fantasy VII Remake, e nell’attesa della seconda parte della storia, Square-Enix ha pensato, qualche tempo fa, di riproporre il gioco originale per PSP in un formato più adatto alle moderne console, operando un sostanzioso lifting che permettesse a Crisis Core di tornare su PlayStation 5, dove è attualmente scontato del 33%!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon il gioco è attualmente disponibile all’ottimo prezzo di 39,98€, contro i 59,99€ del prezzo originale, in quella che è un’offerta davvero imperdibile, sia per i vecchi che per i nuovi fan che, in questo modo, potranno godere di una piccola ma dimenticata perla dell’epoca portatile di PlayStation.

A metà tra una rimasterizzazione e qualcosina di più, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion è in JRPG di stampo abbastanza classico, il cui sistema di gioco dell’epoca era stato adattato in modo davvero intrigante per potersi integrare al meglio alle esigenze di una console portatile. Gli scontri, in tal senso, sono svelti e coinvolgenti, pur conservando la gran parte di quello che è l’animo dei più classici JRP.

In questa versione rimasterizzata, inoltre, la grafica è stata completamente revisionata per le gioie dell’alta definizione, così come rimasterizzata è anche la colonna sonora, così che possa risultare godibile anche attraverso le più moderne soundbar. Inoltre, onde adattare al meglio il gioco per home console, Square-Enix ha anche lavorato per rielaborare l’interfaccia, rendendo il gioco più pulito e, francamente, anche più godibile rispetto al passato.

Ed a proposito di passato: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion racconta degli eventi avvenuti circa sette anni prima i fatti dell’originale Final Fantasy VII, mettendovi nei panni di Zack Fair, giovane e ambizioso SOLDIER della Shinra, il cui compito è quello di rintracciare un SOLDIER 1ª classe di nome Genesis. Nel corso della sua missione, tuttavia, Zack si imbatterà in oscuri segreti della corporazione, al cui centro pare esserci anche quello che è l’eroe e, se vogliamo, il mentore di Zack: il leggendario SOLDIER Sephiroth!

