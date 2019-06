Nel corso dell'E3 2019, Microsoft ha annunciato Crossfire X che arriverà in eslcusiva per Xbox One il prossimo anno

Nel corso della conferenza Microsoft è stato annunciato CrossfireX, un nuovo sparatutto legato al franchise che ha debuttato nel lontano 2007 su PC. Smilegate si occuperà ancora una volta dello sviluppo di questo nuovo titolo, con la differenza che stavolta il titolo sarà un’esclusiva per Xbox One. CrossfireX è atteso per il 2020 e sarà anche disponibile nel catalogo in abbonamento Xbox Game Pass.