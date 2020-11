Crypt of the Necrodancer è attualmente gratuito su PS4

Siamo ormai abituati a ricevere giochi gratuiti ogni singolo mese, sopratutto grazie ai vari abbonamenti dedicati come PlayStation Plus e Xbox Live Gold. Tuttavia risulta abbastanza raro ricevere regali in maniera totalmente randomica da parte dei vari store. Se su PC ormai è una routine godere di vantaggi e giochi gratuiti (grazie sopratutto al Epic Games Store), su console il discorso cambia radicalmente. Ecco perchè ci risulta alquanto strano vedere che il noto rougelite Crypt of the Necrodancer gratuito su PSN.

Si, non avete letto male! Attualmente se andate a cercare il pluripremiato rhythm game sullo store PlayStation troverete esso pronto per il download (in maniera gratuita). Non sappiamo ovviamente se si tratta di un semplice errore dello store o se effettivamente i creatori di Crypt of the Necrodancer hanno deciso di regalare (potenzialmente per un periodo limitato) la propria opera. Proprio per questo motivo vi invitiamo a controllare la disponibilità il prima possibile e ovviamente riscattare il gioco (se vi interessa).

Avvisiamo comunque che in caso di errore dello store potenzialmente il gioco verrà tolto dalla vostra libreria, negandovi la licenza. In quel specifico caso sarete obbligati ad acquistare il prodotto. Trattandosi però di una perla come Crypt of the Necrodancer, noi vi consigliamo comunque caldamente di procedere con l’acquisto.

Questa strano evento ci ricorda una situazione molto simile svolta qualche mese fa con Pac-Man Championship Edition 2. Il gioco finì sullo store PSN in maniera gratuita per poi fare marcia indietro. Quindi una grossa probabilità che anche con Crypt of the Necrodancer potrebbe succedere la stessa cosa non è da escludere. Ovviamente in caso di aggiornamenti vi terremo al corrente. Voi invece fateci sapere se siete riusciti a riscattare il gioco e se ovviamente vi sta piacendo.