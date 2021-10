Crysis 2 Remastered 4K assicurati, lo svelano i requisiti PC

Crysis 2 Remastered è ormai alle porte: la versione rivisitata del titolo storico verrà resa disponibile al pubblico a partire da domani 15 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A tal proposito, sono finalmente trapelate informazioni importanti riguardo i dati tecnici del prodotto, specialmente per quanto riguarda il gioco su computer, ma anche sulla versione per console, sia per old-gen che per next-gen. Ad ogni modo, adesso sappiamo finalmente i componenti di cui ha bisogno il nostro PC per permetterci di godere dell’esperienza del nuovo Crysis 2 al meglio!

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-3450 oppure AMD Ryzen 3

RAM: 8 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI oppure AMD Radeon 470

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-7600K oppure AMD Ryzen 5

RAM: 12 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI oppure AMD Radeon Vega 56

Oltre ai requisiti per PC di Crysis 2 Remastered, ci sono anche numerose migliorie che verranno apportate al titolo per modernizzarlo al meglio. Prima tra tutte è la possibilità di giocare in 4K a 60 FPS su PC e sulle console di nuova generazione. Si tratta di una feature non poco importante, che sicuramente farà piacere soprattutto ai veterani che potranno rivedere la loro opera preferita sotto spoglie decisamente migliori. Ma non è finita qui, perché oltre a ciò anche diversi aspetti del prodotto verranno rivisti per renderlo conforme ai tempi di oggi: su console le ombre degli elementi ambientali, l’illuminazione globale, e vari materiali e armi, verranno migliorati sensibilmente. Su PC e console next-gen, oltre alle medesime modifiche, sarà possibile avere 60 FPS anche su animazioni minori, e infine su PC sarà addirittura possibile attivare il RayTracing.