Annunciato nei primi mesi del 2022, Crysis 4 è ancora lontano dall’essere anche solo mostrato. Nonostante ciò, Crytek ha cominciato ad assumere i nuovi sviluppatori che lavoreranno al prossimo franchise e tra i talenti che si uniranno alla software house tedesca è presente un vero e proprio pezzo da 90.

Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, a prendere parte allo sviluppo di Crysis 4 (che ricordiamo, almeno per ora, è il titolo provvisorio del nuovo progetto di Crytek) ci sarà anche Mattias Engström, ex game director di Hitman 3 e level designer per gli ultimi episodi della serie. Engström è un vero veterano dell’industria, che ha lavorato anche ad Assassin’s Creed Revelations e Far Cry 3 e in Crytek ricoprirà il ruolo di game director. Un valore sicuramente aggiunto, che grazie alla sua esperienza aiuterà il team a plasmare il nuovo capitolo della serie.

“Siamo felici di annunciare che Mattias Engström, conosciuto per aver lavorato come game director di Hitman 3 in IO Interactive, si è unito alla nostra famiglia come game director per Crysis 4”, si legge nel comunicato diffuso da Crytek sui social network. L’annuncio è stato poi accompagnato da una serie di annunci di lavoro, segno di come in realtà il gioco sia ancora ben lontano dall’essere svelato al grande pubblico. Sotto questo aspetto, l’annuncio di questa nuova assunzione servirà probabilmente ad attirare ancora più talenti.

Interested in joining the team just like Mattias? Be sure to check out our open positions for Crysis 4 (WORKING TITLE) on our Career page! ⬇️https://t.co/iJa8qxucRB — Crysis (@Crysis) May 3, 2022

Crysis 4 è ancora lontano e con molta probabilità non conosceremo di più sul gioco a breve. Come già dichiarato da Crytek all’annuncio, il gioco è infatti nelle primissime fasi dello sviluppo e non si conoscono neanche le piattaforme di destinazione. Servirà dunque ancora un po’ di pazienza prima di poter dare uno sguardo alla nuova opera della software house tedesca. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli aggiornamenti in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.