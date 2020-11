Crysis battle royale e altri 2 giochi in sviluppo presso Crytek?

È passato ormai quasi un mese da quei messaggi postati su ResetEra e Twitter dal leaker PocketProtos il quale aveva fornito diverse novità importanti sul brand Crysis e sui possibili giochi in sviluppo presso Crytek. I titoli scovati dall’insider sarebbero Crysis Next, Crysis VR e Ryse Next. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Crysis Next dovrebbe essere un battle royale free to play che tanto abbiamo potuto conoscere in questi anni, con il supporto a 100 giocatori per partita e numerose possibilità di personalizzazione, come del resto ci ha sempre insegnato il franchise. Crysis VR sarebbe un mecha shooter con supporto alla Realtà Virtuale, purtroppo non si sanno ancora bene le meccaniche, ma siamo molto curiosi di scoprirne prossimamente, sempre se l’annuncio fosse ufficializzato dalla casa di sviluppo. Per quanto riguarda Ryse Next, si tratta del sequel di uno dei giochi di lancio di Xbox One nel 2013.

Crysis Next is a free-to-play, Battle Royale game where 100s of players collide in fast-paced combat.

Visual customization, adaptive Nanosuit powers, and visually spectacular combat in an immersive world creates the ultimate live streaming experiencehttps://t.co/4hx6RmhzNi pic.twitter.com/YHD7YBEwgR — wellgamer789 (@welltest789) November 21, 2020

Il leak in questione citava anche l’arrivo di altri due titoli: Hunt Mobile, Robinson The Journey 2. Di questi due titoli non si sa assolutamente nulla. Degli altri giochi sopracitati invece si parla di possibili finestre di lancio. Crysis VR verrà rilasciato nel 2021 mentre Crysis Next e Hunt Mobile usciranno rispettivamente nel 2022 e 2021. Niente di tutto ciò è stato confermato di Crytek, in quanto si tratta appunto di leak, ed è quindi possibile che date e titoli vengano riviste dalla società tedesca. Insomma, ci toccherà aspettare i prossimi giorni o settimane per scoprire qualche dettaglio in più, ma siamo particolarmente curiosi di questa line up.

Cosa ne pensate di questa notizia? Quali dei tanti titoli svelati vi incuriosisce di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti ai giochi in uscita prossimamente di Crytek.