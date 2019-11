Crysis Remastered in arrivo nel 2020?

EA ha rivelato di essere al lavoro sulla remastered di un titolo classico molto amato dai fan, un utente su Resetera ipotizza possa essere Crysis.

Durante lo scorso resoconto finanziario pubblicato pochi giorni fa, Electronic Arts ha dichiarato di voler realizzare delle versioni rimasterizzate di alcuni dei propri titoli classici più amati dai videogiocatori di tutto il mondo. Stando a quello che dicono alcune voci di corridoio, una di queste Remastered potrebbe riguardare proprio il primo Crysis.

La scorso agosto Crytek ha pubblicato il trailer del proprio CryEngine 5.6, il quale conteneva svariate sequenze tratte proprio dal primo Crysis. Gli appassionati hanno subito pensato che il team fosse al lavoro su un possibile Crysis 4 o a una Remastered del primo capitolo. Non c’è ancora niente di ufficiale ma è probabile che il materiale video in questione sia stato tratto da una build preliminare di una rimasterizzazione di Crysis, almeno secondo quanto riportato da alcuni insider apparentemente vicini al publisher.

Non è ancora stato annunciato nulla di ufficiale a riguardo e il video in questione vuole solamente mettere in mostra tutta la potenza del CryEngine 5.6, mentre i riferimenti a Crysis potrebbero essere solamente dei piccoli easter egg, per il momento.

Secondo un utente di Resetera, Crysis Remaster potrebbe essere rilasciato nel 2020 con un rilascio futuro anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Non essendoci ancora nessun tipo di certezza a riguardo, non è siamo sicuri se si tratterà della rimasterizzazione solo del primo capitolo o se verranno rivistati anche i successivi sequel. Pensate che possa essere proprio Crysis il titolo che riceverà una Remastered da parte di EA? Diteci la vostra.