Crysis Remastered: la versione Nintendo Switch è incredibile

Il primo Crysis sta per tornare in una nuova veste rimasterizzata. Il titolo di Crytek che ha segnato una generazione di FPS su PC approderà anche su console Nintendo per la prima volta da quando esiste il brand. Proprio per festeggiare questa occasione, il team di sviluppo tedesco ha da poco pubblicato un nuovo video in cui vengono illustrate molte delle caratteristiche tecniche della versione di Crysis Remastered su Nintendo Switch.

Il video mette sotto i riflettori una qualità generale davvero ottima per l’ibrida Nintendo. Nell’arco dei due minuti scarsi di trailer è stato mostrato molto di quello che i possessori di Switch possono aspettarsi da questa versione del titolo. Tra le caratteristiche messe in primo piano è possibile notare la distruttibilità dell’ambiente di gioco, l’illuminazione dinamica e una maggiore profondità di campo rispetto al titolo originale uscito nel 2007.

C’è da dire che la versione per Nintendo Switch di Crysis Remastered è in sviluppo presso il team di Saber Interactive e a differenza delle versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC, sulla console ibrida di Nintendo il titolo uscirà il prossimo 23 luglio; tra poco meno di una settimana.

Sicuramente una situazione molto particolare quella di Crysis Remastered, un titolo che vedrà la luce prima sulla console Nintendo e solamente poi sulle altre piattaforme. Questo è dovuto alla decisione da parte del team di Crytek di rinviare le verisioni PS4, Xbox One e PC per migliorare la qualità generale del gioco. Cosa ne pensate di quanto è stato mostrato nel nuovo trailer di Crysis Remastered per Nintendo Switch? Soddisfatti delle migliorie rispetto al titolo originale? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.