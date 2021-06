Crysis Remastered Trilogy è realtà! Annuncio e periodo di lancio

Era il lontano 2007 quanto Crysis venne rilasciato facendo impazzire milioni di utenti in tutto il mondo per la sua incredibile grafica. Il primissimo capitolo della serie fu una ventata di aria fresca per gli sparatutto in prima persona con un gameplay gratificante ed una storia davvero interessante. Più per la sua bellezza, il gioco è divenuto famoso per il tormentone “ma ci gira Crysis?”, preso come punto di riferimento per testare la potenza dei PC altrui.

Proprio lo scorso settembre abbiamo potuto testare con mano la remastered del primo storico capitolo. Non sappiamo se Crytek abbia voluto mantenere di proposito la tradizione, ma Crysis Remastered è risultato un gioco estremamente pesante anche con schede grafiche di recente uscita. Nonostante alti e bassi il feeling è rimasto più o meno lo stesso con i fan di vecchia data che hanno cominciato a richiedere lo stesso trattamento anche per gli altri due capitoli.

Proprio in questi minuti infatti è stata annunciata la Crysis Remastered Trilogy che comprende, appunto, tutti e tre gli storici capitoli che hanno stupito milioni di persone in tutto il mondo. Il secondo e il terzo capitolo potranno però essere acquistati anche separatamente, in modo da non dover necessariamente ricomprare la copia del primo episodio. Qui di seguito vi lasceremo il distruttivo trailer nel quale ci viene anche sponsorizzato il suo essere ottimizzato al meglio per le console next gen. Non ci viene mostrata una data ufficiale, ma solo il periodo di lancio che, salvo eventuali ritardi, è fissato per questo autunno per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Crysis remastered sarà inoltre sviluppata dai ragazzi di Saber Interactive, famosi per aver lavorato a Halo: Combat Evolved Anniversary. Per ora le informazioni finisco qua, per eventuali dettagli più approfonditi in merito vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine, è possibile che il team possa dirci qualcosa di più in questi giorni, magari proprio durante l’E3 2021.