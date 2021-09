Crysis Trilogy Remastered: annunciata finalmente la data di uscita

Dopo l’annuncio della remastered del primo Crysis, gli appassionati speravano che Crytek se ne uscisse con un bel pacchetto completo della trilogia rimasterizzata. Le richieste dei fan sono state esaudite molto velocemente, con il progetto Crysis Trilogy Remastered che ha preso vita negli scorsi mesi. Ora, dopo una serie di annunci relativi alle varie versioni presenti in questa trilogia, il team di sviluppo ha svelato quando potremo mettere le mani su tutti e tre i giochi in questo pacchetto.

Per tutti quelli che se lo stavano chiedendo, Crysis Trilogy Remasterer arriverà sugli scaffali fisici e digitali il prossimo 15 ottobre 2021. Ci siamo quasi, quindi, non ci sarà da aspettare ancora troppo tempo per rivivere (o per vivere per la prima volta in assoluto) questi tre titoli FPS che hanno contribuito a fare la storia del genere. Inoltre, Koch Media ha voluto confermare che i tre titoli in versione rimasterizzata saranno acquistabili anche in modo individuale senza l’obbligo di comprare l’intera trilogia.

Tutti e tre i capitoli di questa saga hanno ricevuto un operazione di rivisitazione tecnica, ma sono stati anche ottimizzati per girare al meglio sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e ovviamente anche su PC. La Crysis Trilogy Remastered, però, verrà resa disponibile anche sulle piattaforme della scorsa generazione videoludica, quindi anche i possessori di PlayStation 4 e Xbox One saranno in grado di godere di queste tre pietre miliari in versione restaurata.

Infine, è già stato reso noto che la Crysis Trilogy Remastered arriverà anche su Nintendo Switch, per permettere ai giocatori Nintendo di vivere in tutta portabilità una delle saghe più fondamentali per gli amanti degli sparatutto in prima persona.