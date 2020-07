Crysis vs Crysis Remastered: le foto comparative

L’ultimo trailer gameplay di Crysis Remastered non ha propriamente accolto pareri positivi da parte del pubblico. Onestamente non sappiamo effettivamente che cosa ci saremmo aspettati da questo ritorno, ma è probabile che forse è rimasta in testa l’idea secondo la quale il primo Crysis sia ancora incredibile, la verità è che il gioco come tutti è invecchiato, e le differenze non possono certamente metterlo a paragone di tutti i giochi odierni, nonostante sia ancora godibile sotto diversi aspetti.

Ma questo è un punto di vista e sicuramente non è detto che sia così per tutti, tuttavia visto le critiche, Crytek ha deciso di rimandare la remastered per perfezionarlo ancora di più e renderlo ancora più bello. Non sappiamo se questo rimando servirà a rendere il gioco propriamente next-gen, ma sicuramente ci saranno delle migliorie. Proprio a detta di ciò, lo studio ha voluto rilasciare delle immagini comparative della versione originale contro quella rifatta e se dobbiamo essere sinceri, noi notiamo un grosso cambiamento, soprattutto lato illuminazione.

Bisogna sempre considerare che parliamo di una remastered e non di un remake – tra l’altro uscirà anche su Nintendo Switch – di conseguenza agire più di tanto sul codice di gioco non è così semplice come possa sembrare. Oltre al sistema di illuminazione, possiamo notare un miglioramento nelle texture e nelle ombre, dettagli che analizzeremo nel corso della recensione o di quando avremo il titolo sottomano, così da poter effettuare anche tutti i test del caso con le schede grafiche di ultima generazione.

Che cosa ne penaste di queste immagini? Credete ancora che il lavoro svolto da Crytek sia stato superficiale? Oppure rivedendole con la comparazioni vi siete ricreduti? Parliamone e discutiamone nello spazio riservato ai commenti e fateci sapere se avete giocato all’originale del 2007 e se davvero ve lo ricordavate così a livello tecnico o se la nostalgia ha fatto brutti scherzi.