CS:GO, in Francia le loot box ora mostrano il contenuto

CS:GO, in Francia, ora mostrerà il contenuto delle loot box. Non si tratta però dell'unico cambiamento presente all'iterno del gioco. Ecco i dettagli.

Tramite un recente update, Valve ha aggiunto all’interno di CS:GO un nuovo oggetto per i giocatori francesi. Sì chiama “X-Ray scanner” e permette ai giocatori di guardare all’interno di una loot box prima di aprirla. Questo cambiamento è una conseguenza delle nuove regolamentazioni dello stato francese: in pratica, Valve non vuole che CS:GO venga categorizzato come gioco d’azzardo.

Questo nuovo oggetto permette di vedere all’interno di una cassa premio prima di spendere soldi per acquistare una chiave da usare per l’apertura, ma c’è un limite. Non è possibile verificare ogni singola cassa a disposizione ma, una volta scannerizzata una di esse, l’X-Ray Scanner è bloccato fino a quanto non si reclama l’oggetto all’interno.

Inoltre, da questo momento i giocatori francesi non hanno più la possibilità di acquistare loot box da altri membri del Marketplace di Steam, ma possono comunque venderle. Si tratta di un cambiamento netto, ma solo il tempo saprà dirci se i giocatori (e i legislatori) si troveranno d’accordo con questo nuovo sistema ideato da Valve.

Voi cosa ne pensate? Vi sembra un sistema corretto, oppure vi sembra solo un modo per aggirare il problema?