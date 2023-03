Counter Strike Global Offensive è disponibile da oltre dieci anni, e possiamo tranquillamente definirlo come l’FPS competitivo definitivo di Valve. Ora, a distanza di diversi giorni dai primi rumor su una possibile nuova versione di CS:GO, il titolo è tornato ad essere una delle esperienze più popolate su Steam. Con una fan-base così ampia e i contenuti sempre molto stimolanti proposti dal gioco, capita che gli appassionati, talvolta, interagiscano in molti modi differenti.

Tra i diversi contenuti che si possono ottenere, collezionare e rivendere in CS:GO ci sono sicuramente le skin delle varie armi presenti nel gioco. Alcune di queste sono più uniche che rare e dedicate a una serie di eventi o tornei dedicati al popolare FPS di Valve. Proprio una di queste skin è diventata la protagonista di una vendita a dir poco impressionante, dopo che è stata acquistata da un appassionato per la cifra di 160 mila Dollari.

Ad ufficializzarne la vendita è stato il precedente possessore di questa skin unica, il quale si fa trovare su Twitter con il nickname ‘Luksusbum’. Questo giocatore era in possesso dell’unica skin al mondo conosciuta come Wild Lotus. La cosa ancora più impressionante, è che questa skin era economica a confronto della nuova proposta d’acquisto pubblicata da questo appassionato. Ora, una nuova skin è stata messa sul mercato al prezzo di 400 mila Dollari.

I am selling the world #1 661 ST MW 4xTT holo.

As the 661 has been replaced with my Wild Lotus 4xR holo, I have decided that it should find a better home.

I will entertain offers above $400k. pic.twitter.com/AccFDOx1VO

— Luksusbums (@Luksusbums) November 16, 2022