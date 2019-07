CTR Nitro Fueled: superate le 550.000 copie digitali vendute

Apprendiamo grazie al report mensile di SuperData, che CTR Nitro Fueled ha venduto nel mese di giugno, ben mezzo milione di copie digitali.

Apprendiamo grazie al report mensile di SuperData, che CTR Nitro Fueled ha venduto nel mese di giugno, ben mezzo milione di copie digitali, ottenendo un ottimo risultato.

Anche se non è riuscito a ritagliarsi un posto tra i primi 10 titoli di incasso del mese su giganti come Roblox, The Division 2 o Dota 2, CTR Nitro Fueled risulta comunque essere un risultato ragguardevole per la remaster di casa Activision. Il rapporto mensile di SuperData sui ricavi dei giochi mantiene i soliti piazzamenti. Nella top 10 troviamo League of Legends su PC, Fortnite su console (su PC è fermo in quinta posizione) e su mobile Honour of Kings, seguito da Pokémon GO.

La novità di rilievo nella classifica di questo mese è Game for Peace, la versione Tencent di PUBG realizzata appositamente per la Cina. Nel suo primo mese, Game for Peace si è classificato come il sesto gioco mobile con più incassi in tutto il mondo.

Ottimo risultato anche per Tom Clancy’s Rainbow Six Siege che ha registrato nel corso dello scorso mese, un nuovo record per il picco di utenti attivi sui server. Le entrate totali di Rainbow Six hanno raggiunto 36,8 milioni di dollari il mese scorso, con un incremento del 50% rispetto a maggio e del 9% rispetto all’anno precedente.

Infine troviamo anche Overwatch, ora al suo quarto anno, superando il mese precedente di 1 miliardo di dollari di spesa in-game.

Questi dati fanno capire quanto il digitale stia andando sempre meglio tra gli utenti. Difatti, da delle analisi effettuate, sempre più giocatori acquistano copie digitali dei giochi, lasciando pian piano le copie fisiche sugli scaffali e preferendo procedere all’acquisto su uno dei numerosi store come Steam, il PlayStation Store o il Microsoft Store.