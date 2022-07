Per una buona esperienza gaming che si rispetti, immersiva e coinvolgente, le cuffie da gaming sono un dispositivo essenziale. In giochi come Rainbow Six Siege o Call of Duty permettono al giocatore di anticipare il nemico; in avventure come Uncharted o The Last of Us aumentano a dismisura il grado di coinvolgimento.

Ciò detto, in occasione del Prime Day 2022, le cuffie in sconto sono veramente tante, con prezzi inferiori anche ai 50€ su modelli di fascia media. Massicci sconti anche per i top di gamma, come le SteelSeries Arctis Pro, vendute a 169,99€, uno sconto di ben 110,00€ sul prezzo di listino.

Come ribadito in apertura, le cuffie SteelSeries Arctis Pro, un modello di fascia alta, sono andate in forte sconto. Si tratta, ovviamente, di un modello pensato per il gaming, che assicura un audio ad alta fedeltà a 96 kHz / 24 bit alla massima risoluzione e senza alcun sottocampionamento.

La compatibilità con i dispositivi, inoltre, considerata anche la presenza del GameDAC, che trasforma una console o un PC in una sorgente audio dalle alte prestazioni bypassando i DAC di bassa fedeltà, è assicurata. Anche il design, elegante e realizzato in acciaio lucido e lega di alluminio, assicura durevolezza prevenendo ogni deformazione.

Chiaramente, qualora siate intenzionati a spendere meno, Amazon ha messo in sconto anche dispositivi di fascia media e bassa, i quali garantiscono un prezzo decisamente vantaggioso, come nel caso delle ASTRO Gaming A10, in sconto del 43% e con un prezzo che si attesta sui 36,99€.

