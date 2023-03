Se siete alla ricerca di un ottimo paio di cuffie da gaming e, in più, siete in possesso di una fiammante PlayStation 5, e disiderate ottenere il meglio dalla vostra console, anche dal punto di vista acustico, allora non possiamo che suggerirvi di dare un’occhiata subito a questa offerta Amazon, giacché ha come protagonista le splendide cuffie Pulse 3D, sviluppate a Sony appositamente per PS5, ed oggi in sconto ad un prezzo davvero ottimo!

Sul portale, infatti, queste ottime cuffie wireless sono in sconto a soli 79,99€, con un taglio al prezzo pari al 20% rispetto a quello che è il prezzo originale di 99,99€, a cui si aggiunge anche un ulteriore “mini sconto” di 4 euro, che abbassa dunque il prezzo d’acquisto a soli 75,99€, ed è indubbiamente un affare!

Una specifica è tuttavia doverosa: le cuffie in sconto sono quelle in edizione “Camouflage”, ovvero con quella che è la colorazione in stile militare già apprezzata anche con il pad DualSense. L’offerta, dunque, non risulta attualmente disponibile né sul colore standard (il bianco) né sul ricercatissimo colore nero, ma val comunque la pena prendere in considerazione la promo, visto il prezzo basso ed una colorazione che, vista dal vivo, ha molto più da dire di quanto non si crederebbe!

Al netto di quello che è il colore, inoltre, segnaliamo che le Pulse 3D sono anche compatibili con PS4 e PC tramite la chiavetta USB inclusa nella confezione, ben chiaro che danno il meglio di sé in connessione con PS5, dove sfruttano appieno le potenzialità della tecnologia Tempest 3D di PlayStation, per un’immersione totale nel mondo gioco, grazie ad un eccellente sistema di posizionamento dei suoni!

Oltre a ciò, parliamo di cuffie che non solo vantano un design azzeccato e accattivante, ma che godono anche di un rapporto qualità/prezzo che, a nostro giudizio, ha davvero pochi rivali sul mercato, specie quando poi è possibile acquistare queste cuffie ad un prezzo scontato come quello di oggi!

Le Pulse 3D, infatti, sono performanti, ma anche comode, leggere e confortevoli, e sono progettate per gravare il meno possibile sulla testa, anche al netto di lunghe sessioni di gioco, grazie soprattutto agli ottimi padiglioni in memory foam, che si posizionano in modo stabile sulle orecchie, garantendo anche un ottimo isolamento acustico.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo di queste ottime cuffie torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada del tutto esaurito!

