Dopo l’annuncio da parte di Unity di voler applicare una fee sulle vendite dei titoli che montano il motore, sia in versione freeware che a pagamento, molti team di sviluppo si stanno sollevando, lamentando un ricarico sui guadagni inatteso ed anche ingiustificato. Ve ne abbiamo parlato ieri, e siamo certi che nei prossimi giorni, le cose potrebbero andare decisamente peggio.

Primi segnali, per altro per nulla timidi, si sono ad esempio già verificati in mattinata quando Massive Monster, ha annunciato che ritirerà dal mercato il suo bellissimo “Cult of the Lamb” che, uscito lo scorso anno, divenne una vera e propria killer application su tutte le piattaforme. Ecco perchè, con questo articolo, ci teniamo a segnalarvi che val davvero la pena acquistare subito il gioco, qualora non abbiate provveduto, a maggior ragione che lo si può reperire su Amazon al prezzo scontato di 29,98€, nel suo formato standard.

Cult of the Lamb, chi dovrebbe acquistarlo?

Come abbiamo detto in apertura, il primo e principale motivo per acquistare Cult of the Lamb sta nel fatto che quasi certamente, se si concretizzeranno le dichiarazioni del team di sviluppo, il gioco non sarà più accessibile in nessun formato dai prossimi mesi, e toccherà, a quel punto, solo rivolgersi al mercato secondario (leggasi: i giochi in circolazioni rivenduti come usato) per poter provare lo splendido gestionare/reoguelite di Massive Monster.

E credeteci: non provare Cult of the Lamb sarebbe davvero un gran peccato visto che, come abbiamo raccontato al tempo anche in fase di recensione (la trovate qui, ed il gioco si è beccato un sonoro 9!), questo titolo è davvero una piccola perla di divertimento e giocabilità, accessibile anche da chi non ha né una specifica passione per i roguelite, né per i gestionali in senso stretto in stile Animal Crossing.

Il prezzo proposto da Amazon oggi per la versione standard del gioco, è certamente meno conveniente di un acquisto digitale, visto che su diversi store, come ad esempio Instant Gaming, una chiave per Steam è venduta al prezzo di circa 15 euro.

Tuttavia, va tenuto conto che per la decisione del team di sviluppo di ritirare il titolo dal mercato, è prevedibile che l’edizione fisica di Cult of the Lamb (specie perché si parla di un ottimo gioco), diventi un piccolo cult collezionistico, come per altro sta segnalando lo stesso mercato dove, nel giro di poche ore, le offerte relative all’edizione deluxe del gioco, prima facilmente reperibili, stanno tutte terminando, ed è ora possibile acquistarla solo a prezzo pieno (come ad esempio su Amazon). In tal senso, acquistare l’edizione fisica a prezzo scontato, seppur superiore all’acquisto digitale, è ovviamente un’occasione da non lasciarsi scappare, specie se collezionisti!

Divertente, cupamente umoristico, e con un gameplay tanto accessibile quanto stratificato, Cult of the Lamb è davvero una piccola perla, e per questo sarebbe davvero un peccato perdere l’occasione di aggiungere il gioco alla propria collezione! Per questo, vi invitiamo ad approfittare subito di questa offerta messa in campo da Amazon, anche perché è plausibile che le copie scontate del titolo finiranno ben presto per esaurirsi.

