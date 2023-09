Ormai avrete certamente già letto dell’assurda situazione creatasi a causa di Unity e di come sta cercando di approfittarsi degli sviluppatori, richiedendo pagamenti per ogni installazione da parte dell’utenza di un gioco che sfrutti il loro motore.

Buy Cult of the Lamb now, cause we're deleting it on Jan 1st. https://t.co/nSWg9DP0sh — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) September 12, 2023

Ovviamente questa situazione sta creando molte lamentele da parte delle software house, in particolar modo per quelle più piccole. Massive Monster, gli autori dell’ottimo Cult of the Lamb, hanno annunciato su Twitter che rimuoveranno il gioco dalla vendita a partire dal primo gennaio 2024, vale a dire il giorno esatto in cui partirà il nuovo corso Unity che costringerà ai pagamenti.

Il messaggio sembra una vera e propria minaccia e non è da escludere che possa avvenire veramente anche considerando il modo di lavorare di questi sviluppatori, sempre molto trasparenti e chiari nella decisione.

Ci auguriamo che tutto questo si risolva per il meglio, visto che Cult of the Lamb è uno dei migliori titoli degli ultimi anni e ci dispiacerebbe vederlo scomparire a causa di scelte scellerate da parte di alcuni dirigenti.