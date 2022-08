Cult of the Lamb, l’atteso roguelike sviluppato da Massive Monster e prodotto da Devolver Digital, si mostra con un video di gameplay che include i primi tredici minuti della campagna. Il video è stato diffuso da IGN sul suo canale ufficiale e mostra le fasi iniziali di questo interessante titolo.

In Cult of the Lamb vestiremo i panni di un agnellino posseduto. Dopo averci salvato la vita, un demone sconosciuto ci costringerà a creare un vero e proprio culto in suo onore. Tra falsi profeti e ostacoli vari, dovremo farci largo in svariate regioni per riuscire a creare la nostra setta e far sì che prosperi all’interno dei boschi. Una parte importante del nostro percorso sarà la raccolta di adepti e seguaci per il nostro culto, i quali saranno fondamentali per farlo prosperare e diffondere.

A fare da corredo a tale impianto troviamo uno stile grafico molto particolare e accattivante, che non mancherà di conquistare i fan delle rappresentazioni fumettose. Cult of the Lamb, infatti, sfrutta un comparto grafico che ricorda i vari The Binding of Isaac, pur sfruttando dinamiche che sembrano piuttosto diverse dal titolo di McMillen. In un mondo generato proceduralmente, infatti, dovremo sconfiggere orde di nemici fino al raggiungimento di diversi boss. Ogni boss sconfitto ci porterà a rafforzare la nostra posizione. Inoltre, potremo costruire edifici e strutture in grado di attirare ulteriori adepti e proteggerli dalle insidie esterne.

Cult of the Lamb sarà lanciato domani, 11 agosto 2022, su Playstation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Questo è sicuramente un periodo fertile per i roguelike, con titoli come Hades che hanno saputo attirare una buona fetta di pubblico e si stanno imponendo sul mercato in un momento di difficoltà per le grandi produzioni dei giochi AAA che tentano di adattarsi. Manca poco per scoprire se questo titolo si unirà alla lista dei successi, tuttavia, sembra che le premesse siano piuttosto buone.