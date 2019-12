Cuphead continua a dominare le classifiche di vendita del Nintendo eShop

Il grande successo riscosso da Cuphead su Nintendo Switch non sembra assolutamente volersi fermare, con il titolo di Studio MDHR che, a distanza di ormai diversi mesi dal rilascio ufficiale sulla console Nintendo, continua a dominare le classifiche dell’eShop. Un risultato assolutamente ragguardevole, che certifica ulteriormente la grande qualità dell’opera.

Cuphead riesce a mettersi alle spalle, in questa classifica aggiornata al 28 dicembre 2019, una serie di titoli di tutto rispetto e anche diversi giochi rilasciati gratuitamente per festeggiare le festività natalizie, come ad esempio Robonauts e Puzzle Book. I titoli di Qubic Games, vista la loro momentanea gratuità, sono infatti riusciti a prendersi rispettivamente il secondo ed il terzo posto di questo particolare e prestigioso elenco.

Ecco la classifica completa con le prime 20 posizione:

1. Cuphead

2. Robonauts

3. Puzzle Book

4. Pokemon Sword

5. Geki Yabber Runner Anniversary Edition

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Super Smash Bros. Ultimate

8. Wreckin’ Ball Adventure

9. One Strike

10. Mario + Rabbids Kingdom Battle

11. Koloro

12. Minecraft

13. Rekt

14. #RaceDieRun

15. Rocket League

16. Untitled Goose Game

17. Super Mario Odyssey

18. Space Pioneer

19. Luigi’s Mansion 3

20. Mana Spark

Come potete vedere in tale classifica sono inoltre presenti anche dei titoli di grandissimo valore, che hanno pesantemente segnato l’ultimo periodo di Nintendo Switch, come, ad esempio, Pokémon Spada e Luigi’s Mansion 3. Non potevano inoltre mancare il sempreverde Minecraft e il recente fenomeno di massa Untitled Goose Game, che si sono aggiudicati rispettivamente il dodicesimo e il sedicesimo posto.

Che ne pensate di questa notizia, trovate meritato il grande risultato fatto segnare da Cuphead o secondo voi è oramai ora che il titolo di Studio MDHR passi il testimone a qualche altra opera? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!