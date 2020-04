Cuphead gratis: ecco come ottenere un codice dagli sviluppatori

Se non bastassero i giochi gratis donati dagli sviluppatori per aiutare a combattere questo periodo di quarantena, e se non bastassero nemmeno quelli che Ubisoft ha regalato di settimana in settimana, ora anche Studio MDHR ha deciso di fare una sorpresa ai videogiocatori. Il team indie ha infatti svelato tramite Twitter che è pronto a dare ai giocatori delle copie di Cuphead in versione Nintendo Switch. Tutto quello che si deve fare è partecipare a un piccolo contest indetto tramite il social network.

Come potete vedere qui sotto, vi basterà seguire l’account di Studio MDHR e rispondere al tweet con un piccolo commento dedicato a un vostro ricordo legato Cuphead in versione Switch. Sì, la richiesta non sembra molto sensata, visto che se già si possiede il gioco non c’è motivo di partecipare al contest (a meno di non voler fare un regalo a qualcuno), ma nondimeno queste sono le regole imposte. Studio MDHR afferma che contatterà in privato in modo casuale i vincitori nel corso della settimana.

The anniversary antics continue with Switch game code giveaways!! Follow @StudioMDHR and reply with a favorite memory of playing Cuphead on Nintendo Switch. Boss battles with best pals, facing fearsome foes with family, you name it. We'll DM winners at random throughout the week! pic.twitter.com/WXn6EJHQt2 — Studio MDHR (@StudioMDHR) April 20, 2020

Non viene specificato quanti codici di Cuphead siano disponibili, di quale sia il termine massimo per partecipare e se ci siano delle limitazioni particolari. In ogni caso, per un piccolo follow e un singolo commento, siamo certi che molti vorranno provare a ottenere una copia del gioco.

Se state già giocando o avete fede nelle vostre possibilità di vittoria, potete leggere la nostra guida a Cuphead, con la soluzione di ogni fase di gioco.